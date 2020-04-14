"Карантин работает". Трамп заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19 в США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Карантинные ограничения в США работают – это привело к тому, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлился. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает CNBC.

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"В выходные дни не было скачков заражения по всей стране. Госпитализации замедляются в горячих точках, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана. Это явное свидетельство того, что наша агрессивная стратегия борьбы с вирусом работает и что американцы следуют рекомендациям", - сказал он.

Трамп также заявил, что США идут по лучшему сценарию, чем это прогнозировалось ранее.

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