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"Карантин работает". Трамп заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19 в США

"Карантин работает". Трамп заявил о снижении роста заболеваемости COVID-19 в США - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
14.04.2020, 08:05

По словам Трампа, рост случаев заражения коронавирусом замедлился по всей стране, а в эпицентрах вспышки – все меньше госпитализаций

Карантинные ограничения в США работают – это привело к тому, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлился. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает CNBC.

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"В выходные дни не было скачков заражения по всей стране. Госпитализации замедляются в горячих точках, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана. Это явное свидетельство того, что наша агрессивная стратегия борьбы с вирусом работает и что американцы следуют рекомендациям", - сказал он.

Трамп также заявил, что США идут по лучшему сценарию, чем это прогнозировалось ранее.

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Марк Сировой
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