Коронавирус. Карантин работает лучше, чем мы думали - губернатор Нью-Йорка

Благодаря карантину распространение коронавируса удалось взять под контроль, считает губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Об этом сообщает DW.
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Он отметил, что за последние сутки в штате зафиксировано лишь 200 случаев заражения. Это самый низкий суточный прирост за последние три недели.
"Это означает, что ситуация развивается значительно лучше прогнозов, главным образом, благодаря эффективности карантинных мер. Они функционируют лучше, чем все думали", - сказал Куомо.
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При этом губернатор отметил, что в штате также зафиксировали и рекордное число смертей – 799 за сутки. Он предупредил, что могут быть новые вспышки из-за мутации вируса и призвал соблюдать социальное дистанцирование.
Куомо пообещал, принять меры по возобновлению экономической деятельности, но подчеркнул, что это будут делать постепенно.
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