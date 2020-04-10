США приближаются к отметке 500 000 диагностированных COVID-19: фото из Нью-Йорка

Только в одном американском штате Нью-Йорк сейчас больше случаев заболевания коронавирусом, чем в любой другой стране, кроме самих США. В стране зарегистрировано почти 470 000 случаев при более чем 16 500 смертях, пишет BBC News.

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По состоянию на утро 10 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 в штате – 161 504. То есть, Нью-Йорк опередил европейские эпицентры пандемии – Испанию (153 222) и Италию (143 626).

Несмотря на лидерство по числу диагностированных, штат по числу умерших от вируса (чуть больше 7 000 жертв) отстает от Испании (почти 15 500) и Италии (более 18 000).

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Вчера в сети появилось видео авторства The Hart Island Project: на кадрах видно, как рабочие в защитных костюмах закапывают гробы в братской могиле на острове в Нью-Йорке. Остров Харт у Бронкса более 150 лет использовался городскими властями как место для массового захоронения тех, у кого нет близких родственников или семей.

Ключевой член рабочей группы по коронавирусу в Белом доме, доктор Энтони Фаучи, заявил, что число жертв COVID-19 в США будет на уровне 60 000 человек. В конце марта он давал другие оценки – от 100 000 до 200 000 человек. По данным правительства, прогноз в 60 000 жертв будет соответствовать верхней оценке смертей от гриппа в стране с октября 2019-го по март 2020 года.

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