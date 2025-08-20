Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

Ожидается, что темная краска продлит срок службы стали и отобьет у мигрантов желание карабкаться на стену, делая ее невыносимо горячей под солнцем

Стена на границе (Фото: Caroline Brehman / EPA)

Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы металл нагревался под солнцем и мигранты не смогли ее пересекать. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Выступая во вторник неподалеку от границы в Нью-Мексико, Ноэм заявила, что рабочие начали красить участки 30-футовых стальных столбиков, из которых состоят ограждения.

Она добавила, что распоряжение поступило непосредственно от Трампа, поскольку ожидается, что темная краска продлит срок службы стали, замедлив процесс коррозии, и отобьет у мигрантов желание карабкаться на стену, делая ее невыносимо горячей под пустынным солнцем.

"Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет", – заявила Ноэм.

На вопрос о критике, что эта практика может усложнить условия для мигрантов, она ответила: "Не трогайте ее. Люди имеют выбор".

Ноэм не сообщила, сколько будет стоить проект и как долго продлится. Она сама нанесла краску на небольшой участок забора во время выступления перед прессой в Санта-Тереге, штат Нью-Мексико.

Визит министра состоялся на фоне того, что количество арестов на юго-западной границе резко возросло до невиданного за последние десятилетия уровня, поскольку администрация ужесточила меры контроля. Также было закрыто мобильное приложение CBP One, которое ранее служило основным способом для мигрантов записываться на прием для пересечения границы и получения убежища.

Медиа напомнило, что в прошлом месяце Конгресс одобрил законопроект о бюджете, который предусматривает выделение почти $47 млрд на продолжение строительства и обслуживания пограничной стены, что дало администрации новый источник финансирования для реализации планов Трампа.