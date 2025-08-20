Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір

Очікується, що темна фарба продовжить термін служби сталі й відіб'є у мігрантів бажання дертися на стіну, роблячи її нестерпно гарячою під сонцем

Стіна на кордоні (Фото: Caroline Brehman / EPA)

Президент США Дональд Трамп розпорядився пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався під сонцем і мігранти не змогли її перетинати. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Виступаючи у вівторок неподалік кордону в Нью-Мексико, Ноем заявила, що робітники почали фарбувати ділянки 30-футових сталевих стовпчиків, з яких складаються огорожі.

Вона додала, що розпорядження надійшло безпосередньо від Трампа, оскільки очікується, що темна фарба продовжить термін служби сталі, сповільнивши процес іржавіння, і відіб'є у мігрантів бажання дертися на стіну, роблячи її нестерпно гарячою під пустельним сонцем.

"Ми збираємося пофарбувати всю прикордонну стіну в чорний колір", – заявила Ноем.

На запитання про критику, що ця практика може ускладнити умови для мігрантів, вона відповіла: "Не чіпайте її. Люди мають вибір".

Ноем не повідомила, скільки коштуватиме проєкт і як довго триватиме. Вона сама нанесла фарбу на невелику ділянку паркану під час виступу перед пресою в Санта-Терезі, штат Нью-Мексико.

Візит міністерки відбувся на тлі того, що кількість арештів на південно-західному кордоні різко зросла до небаченого за останні десятиліття рівня, оскільки адміністрація посилила заходи контролю. Також було закрито мобільний застосунок CBP One, який раніше служив основним способом для мігрантів записуватись на приймання для перетину кордону та отримання притулку.

Медіа нагадало, що минулого місяця Конгрес схвалив законопроєкт про бюджет, який передбачає виділення майже $47 млрд на продовження будівництва та обслуговування прикордонної стіни, що дало адміністрації нове джерело фінансування для реалізації планів Трампа.