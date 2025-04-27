Трамп раскритиковал Байдена из-за миграционной политики и призвал к "смелому правосудию"

Дональд Трамп утверждает, что его предшественник позволил "преступникам всех типов" проникать в страну

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что стране нужно "смелое правосудие" в вопросе реализации миграционной политики. Такое мнение он высказал в соцсети Truth Social.

"Нам нужно смелое правосудие в нашей стране. Если суды не позволят то, что нам разрешали делать в течение 250 лет, Америка уже не сможет быть такой, как раньше", – написал Трамп.

Он подверг критике 46-го президента США Джо Байдена за то, что тот якобы открыл границы и позволил "преступникам всех типов" проникать в страну.

Американский президент отметил сложность проведения судебных процессов по большому количеству мигрантов.

"Невозможно проводить суды над миллионами и миллионами людей. Мы знаем, кто эти преступники, и мы должны изгнать их из США – и как можно скорее", – констатировал Трамп.

24 января 2025 года спикер Белого дома опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

4 марта Трамп пригрозил студентам арестами и депортациями за протесты.

13 апреля сообщалось, что администрация Трампа готовит план массовой депортации. Обсуждается возможность депортировать до 1 млн человек в течение года.