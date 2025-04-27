Трамп розкритикував Байдена через міграційну політику та закликав до "сміливого правосуддя"

Дональд Трамп стверджує, що його попередник дозволив "злочинцям усіх типів" проникати до країни

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що країні потрібне "сміливе правосуддя" у питанні реалізації міграційної політики. Таку думку він висловив у соціальній мережі Truth Social.

"Нам потрібне сміливе правосуддя в нашій країні. Якщо суди не дозволять те, що нам дозволяли робити протягом 250 років, Америка вже не зможе бути такою, як раніше", – написав Трамп.

Він розкритикував 46-го президента США Джо Байдена за те, що той нібито відкрив кордони та дозволив "злочинцям усіх типів" проникати до країни.

Американський президент наголосив на складності проведення судових процесів щодо великої кількості мігрантів.

"Неможливо проводити суди над мільйонами й мільйонами людей. Ми знаємо, хто ці злочинці, і ми повинні вигнати їх зі США – і якнайшвидше", – констатував Трамп.

24 січня 2025 року речниця Білого дому опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

4 березня Трамп пригрозив студентам арештами й депортаціями за протести.

13 квітня повідомлялося, що адміністрація Трампа готує план масової депортації. Обговорюється можливість депортувати до 1 млн осіб протягом року.