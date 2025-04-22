DOGE Ілона Маска отримав доступ до конфіденційних даних про іммігрантів – WP

Співробітники департаменту Маска отримали доступ до бази ECAS, де містяться імена, адреси, хвороби мігрантів та інше

Ілон Маск (Фото: EPA / ALLISON DINNER)

Департамент ефективності уряду США (DOGE) під керівництвом Ілона Маска отримав доступ до "дуже конфіденційної" системи Міністерства юстиції США, яка містить інформацію про мільйони легальних і нелегальних мігрантів у Штатах. Про це повідомляє газета The Washington Post, у розпорядженні якої є відповідні документи.

Система американського Мін’юсту ECAS містить інформацію зокрема про адреси та історії хвороб іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США. Там є їхні імена, адреси, попередні свідчення в імміграційному суді та записи про будь-яку історію взаємодії з правоохоронними органами.

WP стверджує, що команда з приблизно пів дюжини (до шести) "радників" DOGE, призначених у Міністерство юстиції, у п’ятницю, 18 квітня, отримала схвалення від високопосадовців агентства на доступ до системи ECAS.

Документи свідчать, що Мін’юст США отримав вказівку підготувати доступ до ECAS для команди DOGE, зокрема колишнього співробітника гедж-фонду Адама Гоффмана, а також Пейтона Релінга та Джона Коваля, обидва працюють у приватній інвестиційній компанії, пов’язаній з Маском. До команди також входить Марко Елез, який пішов у відставку з уряду в лютому після того, як Wall Street Journal зв’язала його з обліковим записом у соціальних мережах, який публікував расистські пости. Потім його знову взяли на роботу.

"Поштовх до доступу до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа глибше проникнути в величезні масиви федеральних даних, щоб просувати агресивні зусилля президента щодо депортації", – стверджує WP.

У газеті нагадали, як за розпорядженням DOGE Управління соціального забезпечення зарахувало понад 6000 живих іммігрантів до списку мертвих, "щоб змусити їх самостійно депортуватись".

Журналісти пишуть, що DOGE часто шукав дані, які люди повідомляли для певних цілей, наприклад для сплати податків або пошуку житла.

"Тактика команди DOGE викликала занепокоєння юридичних експертів і наглядових за конфіденційністю, а також співробітників федерального уряду, які відзначають, що дані, які аналізує DOGE, зазвичай доступні лише невеликій кількості персоналу, який добре навчений користуватися системами", – йдеться у публікації.

1 квітня Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється. 4 квітня він уже висловив думку, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців".

8 квітня повідомлялося, що команда технологів DOGE використовує штучний інтелект для стеження за комунікаціями принаймні одного федерального агентства на предмет ворожості до Трампа та його поглядів.

18 квітня повідомлялось, що співробітники Національної ради США з трудових відносин звинуватили департамент Маска у витоку конфіденційних даних на користь Росії.