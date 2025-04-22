DOGE Илона Маска получил доступ к конфиденциальным данным об иммигрантах – WP

Илон Маск (Фото: EPA / ALLISON DINNER)

Департамент эффективности правительства США (DOGE) под руководством Илона Маска получил доступ к "очень конфиденциальной" системе Министерства юстиции США, содержащей информацию о миллионах легальных и нелегальных мигрантов в Штатах. Об этом сообщает газета The Washington Post, в распоряжении которой есть соответствующие документы.

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Система американского Минюста ECAS содержит информацию, в частности, об адресах и историях болезней иммигрантов, взаимодействующих с иммиграционной системой США. Там есть их имена, адреса, предварительные показания в иммиграционном суде и записи о любой истории взаимодействия с правоохранительными органами.

WP утверждает, что команда из примерно полудюжины (до шести) "советников" DOGE, назначенных в Министерство юстиции, в пятницу, 18 апреля, получила одобрение от чиновников агентства на доступ к системе ECAS.

Документы свидетельствуют, что Минюст США получил указание подготовить доступ к ECAS для команды DOGE, в частности, бывшего сотрудника хедж-фонда Адама Хоффмана, а также Пейтона Реллинга и Джона Коваля, оба работают в частной инвестиционной компании, связанной с Маском. В команду также входит Марк Элез, ушедший в отставку из правительства в феврале после того, как Wall Street Journal связала его с учетной записью в социальных сетях, публиковавшей расистские посты. Затем его снова взяли на работу.

"Толчок к доступу к системе Министерства юстиции является последней попыткой администрации Трампа глубже проникнуть в огромные массивы федеральных данных, чтобы продвигать агрессивные усилия президента по депортации", – утверждает WP.

В газете напомнили, как по распоряжению DOGE Управление социального обеспечения причислило более 6000 живых иммигрантов к списку мертвых, "чтобы заставить их самостоятельно депортироваться".

Журналисты пишут, что DOGE часто искал данные, которые люди сообщали для определенных целей, например, для уплаты налогов или поиска жилья.

"Тактика команды DOGE вызвала обеспокоенность юридических экспертов и надзирателей за конфиденциальностью, а также сотрудников федерального правительства, отмечающих, что данные, анализируемые DOGE, обычно доступны лишь небольшому количеству персонала, хорошо обученному пользоваться системами", – сказано в публикации.

1 апреля Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется. 4 апреля он уже выразил мнение, что Маск останется в Белом доме еще на несколько месяцев.

8 апреля сообщалось, что команда технологов DOGE использует искусственный интеллект для слежки за коммуникациями по крайней мере одного федерального агентства на предмет враждебности к Трампу и его взглядам.

18 апреля сообщалось, что сотрудники Национального совета США по трудовым отношениям обвинили департамент Маска в утечке конфиденциальных данных в пользу России.