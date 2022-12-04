Трамп считает итоги выборов 2020 года основанием для приостановки действия Конституции США

45-й президент США Дональд Трамп продолжает публично настаивать, что президентские выборы 2020 года были "мошенничеством", и утверждает, что их итоги могут быть основанием для приостановки действия Конституции США. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как пишет агентство, Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social пост, в котором сказано, что итоги президентских выборов 2020 года были "отброшены", а затем утверждает, что "массовое мошенничество такого вида и таких масштабов позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже содержащиеся в Конституции".

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что высказывания Трампа являются "осквернением души нашей нации и должны быть повсеместно осуждены".

"Вы не можете любить Америку только тогда, когда побеждаете", – подчеркнул Бейтс.

Трамп продолжает публично утверждать, что якобы "победил" на президентских выборах 2020 года, но его победа была "украдена". Никаких доказательств этих утверждений ни Трамп, ни его адвокаты предъявить не смогли, однако "заговор против Трампа" по-прежнему остается одной из популярных теорий заговора среди его сторонников.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.

18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.

29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета показала, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.

21 октября комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, направил Трампу повестку с требованием дать показания и предоставить документы по расследуемым событиям, в ходе которых были убиты пять человек.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.