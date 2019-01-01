Трамп увеличил срок вывода войск США из Сирии - СМИ

Сирия (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп решил продлить до четырех месяцев срок вывода американских войск с территории Сирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, во время неожиданной поездки в Ирак Трамп провел конфиденциальную беседу с Полом Лакамерой - командующим операцией Inherent Resolve, которую американские военные проводят в Ираке и Сирии против террористической организации Исламское государство . Во время беседы Трамп пообещал, что военнослужащие получат четыре месяца, чтобы покинуть позиции в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Сообщалось, что США могут оставить оружие курдским подразделениям, боровшимся с Исламским государством в Сирии.

29 декабря Сирию покинула первая группа американских военных - 50 военнослужащих на бронированных автомобилях Hummer и грузовиках оставили базу в провинции Эль-Хасак и направились в Ирак.