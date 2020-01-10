Трамп в ярости: его право атаковать Иран хотят ограничить - CNN

Американский президент Дональд Трамп "в ярости" от голосования в Палате представителей США за резолюцию, которая призвана ограничить его возможности проводить военные операции против Ирана без согласования с Конгрессом. Об этом со ссылкой на "многочисленных людей, которые с ним разговаривали", пишет CNN.
Еще до голосования Трамп написал, что лидер демократов Нэнси Пелоси "безумна" и понадеялся, что все республиканцы проигнорируют резолюцию.
Позднее экс-советник президента Джон Болтон написал твит в поддержку бывшего начальника, который тот репостнул.
Журналистам Трамп заявил, что ему не нужно согласие Конгресса, чтобы предпринимать атаки против Ирана, так как "иногда нужно решать за доли секунды и действовать очень быстро".
"Порой я даже не должен думать о том, чтобы это сделать", - уточнил американский лидер.
Справка. Как пишет Голос Америки, закон о полномочиях в условиях военного времени был принят в 1973 году, когда законодатели попытались прекратить секретные бомбардировки США во Вьетнаме. Там говорится, что Палата представителей и Сенат могут принять резолюцию, принуждающую к выводу войск, участвующих в иностранном военном конфликте без согласия Конгресса.