Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп в ярости: его право атаковать Иран хотят ограничить - CNN

Трамп в ярости: его право атаковать Иран хотят ограничить - CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
10.01.2020, 08:12

Как выразился американский лидер, порой ему "даже задумываться не нужно", что отдавать оперативные военные распоряжения

Американский президент Дональд Трамп "в ярости" от голосования в Палате представителей США за резолюцию, которая призвана ограничить его возможности проводить военные операции против Ирана без согласования с Конгрессом. Об этом со ссылкой на "многочисленных людей, которые с ним разговаривали", пишет CNN.

Еще до голосования Трамп написал, что лидер демократов Нэнси Пелоси "безумна" и понадеялся, что все республиканцы проигнорируют резолюцию.

Позднее экс-советник президента Джон Болтон написал твит в поддержку бывшего начальника, который тот репостнул.

Журналистам Трамп заявил, что ему не нужно согласие Конгресса, чтобы предпринимать атаки против Ирана, так как "иногда нужно решать за доли секунды и действовать очень быстро".

"Порой я даже не должен думать о том, чтобы это сделать", - уточнил американский лидер.

  • Вчера, 9 января, из-за обеспокоенности тем, что убийство генерала Сулеймани может развязать войну с Ираном, Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа атаковать Иран: 224 голоса "за" и 194 "против". Ее поддержали лишь трое республиканцев: Томас Мэсси (Кентукки), Мэтт Гэтц и Фрэнсис Руни (Флорида). Документ еще должен получить одобрение Сената, где республиканцы контролируют 53 из 100 мест и почти не голосуют против Трампа. Ему не нужна подпись президента, чтобы вступить в силу.

Справка. Как пишет Голос Америки, закон о полномочиях в условиях военного времени был принят в 1973 году, когда законодатели попытались прекратить секретные бомбардировки США во Вьетнаме. Там говорится, что Палата представителей и Сенат могут принять резолюцию, принуждающую к выводу войск, участвующих в иностранном военном конфликте без согласия Конгресса.

Напишите нам
дональд трамп Иран Палата представителей США
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 