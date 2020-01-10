Трамп в ярости: его право атаковать Иран хотят ограничить - CNN

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Американский президент Дональд Трамп "в ярости" от голосования в Палате представителей США за резолюцию, которая призвана ограничить его возможности проводить военные операции против Ирана без согласования с Конгрессом. Об этом со ссылкой на "многочисленных людей, которые с ним разговаривали", пишет CNN.

Еще до голосования Трамп написал, что лидер демократов Нэнси Пелоси "безумна" и понадеялся, что все республиканцы проигнорируют резолюцию.

Позднее экс-советник президента Джон Болтон написал твит в поддержку бывшего начальника, который тот репостнул.

Журналистам Трамп заявил, что ему не нужно согласие Конгресса, чтобы предпринимать атаки против Ирана, так как "иногда нужно решать за доли секунды и действовать очень быстро".

"Порой я даже не должен думать о том, чтобы это сделать", - уточнил американский лидер.

Вчера, 9 января, из-за обеспокоенности тем, что убийство генерала Сулеймани может развязать войну с Ираном, Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа атаковать Иран: 224 голоса "за" и 194 "против". Ее поддержали лишь трое республиканцев: Томас Мэсси (Кентукки), Мэтт Гэтц и Фрэнсис Руни (Флорида). Документ еще должен получить одобрение Сената, где республиканцы контролируют 53 из 100 мест и почти не голосуют против Трампа. Ему не нужна подпись президента, чтобы вступить в силу.

Справка. Как пишет Голос Америки, закон о полномочиях в условиях военного времени был принят в 1973 году, когда законодатели попытались прекратить секретные бомбардировки США во Вьетнаме. Там говорится, что Палата представителей и Сенат могут принять резолюцию, принуждающую к выводу войск, участвующих в иностранном военном конфликте без согласия Конгресса.