Трамп впервые использовал право вето против решения Конгресса

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, принятую обеими палатами Конгресса о прекращении действия указа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Трамп впервые воспользовался этим правом. Об этом сообщает Укринформ.

"Конгресс волен принимать такие резолюции, и я имею полномочия, чтобы ветировать их. Я горжусь тем, что наложил вето на нее", - заявил в этой связи глава Белого дома.

Реклама

Читайте также: ЧП в США. Что это значит и зачем это Трампу

14 марта Сенат, вслед за Палатой представителей поддержал большинством голосов резолюцию, останавливает действие указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе США. Теперь обеим палатам американского Конгресса понадобится не менее двух третей голосов, чтобы преодолеть вето президента США.