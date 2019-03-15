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15.03.2019, 22:42

Трамп впервые использовал право вето против решения Конгресса

Трамп впервые использовал право вето против решения Конгресса - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США ветировал резолюцию о прекращении действия указа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, принятую обеими палатами Конгресса о прекращении действия указа о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Трамп впервые воспользовался этим правом. Об этом сообщает Укринформ.

"Конгресс волен принимать такие резолюции, и я имею полномочия, чтобы ветировать их. Я горжусь тем, что наложил вето на нее", - заявил в этой связи глава Белого дома.

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14 марта Сенат, вслед за Палатой представителей поддержал большинством голосов резолюцию, останавливает действие указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе США. Теперь обеим палатам американского Конгресса понадобится не менее двух третей голосов, чтобы преодолеть вето президента США.

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Теги: дональд трамп, вето, конгресс сша, чрезвычайное положение
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