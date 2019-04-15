Трамп за квартал собрал более $40 млн на предвыборную кампанию

Дональд Трамп (фото - EPA)

В ходе кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа в первом квартале 2019 года было собрано более $40 млн. Об этом сообщает Reuters.

Такие результаты свидетельствуют о том, что республиканские доноры готовы вкладывать в него средства, отмечает издание.

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Сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис лидировали среди демократов по сбору средств. Они собрали, соответственно, $18,2 млн и $12 млн в первом квартале. В команде Сандерса говорят, что в первом квартале среднее пожертвование составляло $20 с человека.

У Трампа среднее пожертвование за тот же период составило $34,26 с человека. При этом почти 99% пожертвований составляли $200 или меньше.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Предвыборная кампания стартует в феврале.