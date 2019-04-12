Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 07:25

Трамп заявил, что ничего не знает о WikiLeaks

Трамп заявил, что ничего не знает о WikiLeaks - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США сказал, что WikiLeaks - не его дело, хотя во время предвыборной кампании утверждал, что ему нравится этот проект

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп сказал, что WikiLeaks - это не его дело. Об этом сообщает CNN.

"Я ничего не знаю о Wikileaks. Это не мое дело. Но я видел, что случилось с Ассанжем", - сказал Трамп.

Реклама

Во время президентской кампании 2016 года Трамп заявлял, что ему очень нравится проект WikiLeaks.

Вчера, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет.

Эквадор отозвал гражданство Ассанжа. В Минюсте США заявили, что арестованному инкриминируют "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера". Ему грозит максимум пять лет тюрьмы.

США подали официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Аресту основателя WikiLeaks предшествовали закулисные переговоры между Великобританией, США и Эквадором.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, wikileaks, Джулиан Ассанж
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 