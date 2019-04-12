Трамп заявил, что ничего не знает о WikiLeaks

Президент США Дональд Трамп сказал, что WikiLeaks - это не его дело. Об этом сообщает CNN.
"Я ничего не знаю о Wikileaks. Это не мое дело. Но я видел, что случилось с Ассанжем", - сказал Трамп.
Во время президентской кампании 2016 года Трамп заявлял, что ему очень нравится проект WikiLeaks.
Вчера, 11 апреля, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора, откуда он не выходил последние семь лет.
Эквадор отозвал гражданство Ассанжа. В Минюсте США заявили, что арестованному инкриминируют "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера". Ему грозит максимум пять лет тюрьмы.
США подали официальный запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Аресту основателя WikiLeaks предшествовали закулисные переговоры между Великобританией, США и Эквадором.