Трамп заявил о "мощных смертоносных ударах" США по ИГИЛ в Нигерии

Президент США приказал бить по ИГИЛ в Нигерии и угрожает, что погибших террористов будет больше, "если их резня христиан продолжится"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка нанесла удары по ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"По моему приказу как главнокомандующего Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическому негодяю ИГИЛ на северо-западе Нигерии, жестоко убивающему главным образом невинных христиан, на уровне, которого не было много лет, и даже веков!" – написал он.

Трамп подчеркнул, что предупреждал ИГИЛ: "если они не прекратят резню христиан, их ждет адская расплата" – и теперь это произошло.

По его словам, американские военные "мастерски осуществили многочисленные безупречные удары, на которые способны только Соединенные Штаты".

"Под моим руководством наша страна не позволит радикальному исламскому терроризму процветать. Пусть Бог благословит наших военных, и с Рождеством Христовым всех, включая погибших террористов, которых будет гораздо больше, если их резня христиан продолжится", – добавил он.