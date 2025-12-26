Трамп заявив про "потужні смертоносні удари" США по ІДІЛ у Нігерії
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка завдала ударів по ІДІЛ на північному заході Нігерії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"За моєю вказівкою як головнокомандувача Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який жорстоко вбиває головним чином невинних християн, на рівні, якого не було багато років, і навіть століть!" – написав він.
Трамп наголосив, що попереджав ІДІЛ: "якщо вони не припинять різанину християн, їх чекає пекельна розплата" – і тепер це сталося.
За його словами, американські військове "майстерно здійснили численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати".
"Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати. Нехай Бог благословить наших військових, і з Різдвом Христовим усіх, включно із загиблими терористами, яких буде набагато більше, якщо їхня різанина християн триватиме", – додав він.
- 13 грудня у сирійському місті Пальміра загинули двоє американських солдатів і цивільний перекладач, а також троє осіб отримали поранення через засідку, яку, за американськими даними, здійснила ІДІЛ.
- Через тиждень у відповідь на це США почали операцію зі знищення терористів ІДІЛ, їх інфраструктури та складів зброї. Штати та Йордан вдарили по більш ніж 70 об'єктах ІДІЛ у Сирії, випустивши понад 100 високоточних боєприпасів.
