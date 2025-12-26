Трамп заявив про "потужні смертоносні удари" США по ІДІЛ у Нігерії

Президент США наказав бити по ІДІЛ у Нігерії та погрожує, що загиблих терористів побільшає, "якщо їхня різанина християн триватиме"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка завдала ударів по ІДІЛ на північному заході Нігерії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"За моєю вказівкою як головнокомандувача Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який жорстоко вбиває головним чином невинних християн, на рівні, якого не було багато років, і навіть століть!" – написав він.

Трамп наголосив, що попереджав ІДІЛ: "якщо вони не припинять різанину християн, їх чекає пекельна розплата" – і тепер це сталося.

За його словами, американські військове "майстерно здійснили численні бездоганні удари, на які здатні лише Сполучені Штати".

"Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати. Нехай Бог благословить наших військових, і з Різдвом Христовим усіх, включно із загиблими терористами, яких буде набагато більше, якщо їхня різанина християн триватиме", – додав він.