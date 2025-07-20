ЦАХАЛ начинает операцию в центре сектора Газа, где еще не было израильских солдат

Газа (Фото: Сеть Х Авихая Адраи)

Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в провинции Дейр-эль-Балах и одноименном административном центре впервые с начала войны. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи в сети Х.

Израильские военные призвали жителей юго-западных районов Дейр-эль-Балаха к эвакуации.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала. В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь из этого района и двигайтесь на юг в направлении Маваси", – написал он.

Аль-Маваси – район вдоль побережья в Газе, где скрываются палестинские внутренние переселенцы.

Как сообщает The Times of Israel, ранее считалось, что в Дейр-эль-Балахе ХАМАС удерживает заложников, похищенных 7 октября 2023 года.

Поэтому ЦАХАЛ избегал наземных операций в этом районе, чтобы не подвергать их опасности, хотя несколько раз наносил авиаудары по городу.

ХАМАС пообещал казнить пленных, если Армия обороны Израиля приблизится.

Газа (Фото: Сеть Х Авихая Адрая)