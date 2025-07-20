ЦАХАЛ начинает операцию в центре сектора Газа, где еще не было израильских солдат
Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в провинции Дейр-эль-Балах и одноименном административном центре впервые с начала войны. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи в сети Х.
Израильские военные призвали жителей юго-западных районов Дейр-эль-Балаха к эвакуации.
"Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить вражеский потенциал и террористическую инфраструктуру в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала. В целях вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь из этого района и двигайтесь на юг в направлении Маваси", – написал он.
Аль-Маваси – район вдоль побережья в Газе, где скрываются палестинские внутренние переселенцы.
Как сообщает The Times of Israel, ранее считалось, что в Дейр-эль-Балахе ХАМАС удерживает заложников, похищенных 7 октября 2023 года.
Поэтому ЦАХАЛ избегал наземных операций в этом районе, чтобы не подвергать их опасности, хотя несколько раз наносил авиаудары по городу.
ХАМАС пообещал казнить пленных, если Армия обороны Израиля приблизится.
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе, вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 19 мая Израиль заявил о частичном снятии блокады сектора Газа и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. Одновременно израильские военные объявили о начале "масштабных наземных операций" на всей территории анклава.
- 2 июля Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, но мирное соглашение с ХАМАС до сих пор не заключено.
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