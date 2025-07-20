ЦАХАЛ розпочинає операцію у центрі Гази, де ще не було ізраїльських солдатів
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що вперше з початку війни розпочинає наземну операцію в провінції Дейр-ель-Балах та однойменному адміністративному центрі. Про це заявив речник ЦАХАЛ, полковник Авіхай Едраї в мережі Х.
Ізраїльські військові закликали мешканців південно-західних районів Дейр-ель-Балаха евакуюватися.
"Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла. Заради вашої безпеки негайно евакуюйте район та рухайтеся на південь у напрямку Мавасі", – написав він.
Аль-Мавасі – район уздовж узбережжя у Газі, де переховуються палестинські внутрішні переселенці.
Як повідомляє The Times of Israel, раніше вважалося, що у Дейр-ель-Балах ХАМАС утримує заручників, викрадених 7 жовтня 2023 року.
Тому ЦАХАЛ уникав наземних операцій у районі, щоб не наражати їх на небезпеку, хоча декілька разів завдавав по місту авіаударів.
ХАМАС пообіцяв стратити полонених, якщо Армія оборони Ізраїлю наблизиться.
- 5 травня кабінет прем'єр-міністра Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі, аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.
- 19 травня Ізраїль заявив про часткове зняття блокади Гази та звернувся до ООН з проханням відновити постачання гуманітарної допомоги. Водночас ізраїльські військові оголосили про початок "масштабних наземних операцій" на всій території анклаву.
- 2 липня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази, але мирна угода із ХАМАС досі не була укладена.
Коментарі (0)