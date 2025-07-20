ЦАХАЛ розпочинає операцію у центрі Гази, де ще не було ізраїльських солдатів

Газа (Фото: Мережа Х Авіхая Едраї)

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що вперше з початку війни розпочинає наземну операцію в провінції Дейр-ель-Балах та однойменному адміністративному центрі. Про це заявив речник ЦАХАЛ, полковник Авіхай Едраї в мережі Х.

Ізраїльські військові закликали мешканців південно-західних районів Дейр-ель-Балаха евакуюватися.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити ворожий потенціал та терористичну інфраструктуру в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла. Заради вашої безпеки негайно евакуюйте район та рухайтеся на південь у напрямку Мавасі", – написав він.

Аль-Мавасі – район уздовж узбережжя у Газі, де переховуються палестинські внутрішні переселенці.

Як повідомляє The Times of Israel, раніше вважалося, що у Дейр-ель-Балах ХАМАС утримує заручників, викрадених 7 жовтня 2023 року.

Тому ЦАХАЛ уникав наземних операцій у районі, щоб не наражати їх на небезпеку, хоча декілька разів завдавав по місту авіаударів.

ХАМАС пообіцяв стратити полонених, якщо Армія оборони Ізраїлю наблизиться.

Газа (Фото: Мережа Х Авіхая Адраї)