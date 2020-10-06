Протестующие добились своего. ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными

Результаты выборов в парламент, состоявшихся 4 октября, были официально признаны недействительными

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги парламентских выборов, прошедших в стране 4 октября, недействительными. Об этом сообщило местное издание Elgezit.kg со ссылкой на источники в Центризбиркоме.

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Также на повестке дня стоял вопрос о самороспуске комиссии, но окончательное решение принято еще не было. Как отметила одна из членов ЦИК Гульнара Джурабаева, этой избирательной кампанией они "дискредитировали себя, поэтому решение о досрочном сложении полномочий будет правильным".

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Дарья Мостовая

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