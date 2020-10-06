Протестующие добились своего. ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными
Результаты выборов в парламент, состоявшихся 4 октября, были официально признаны недействительными
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги парламентских выборов, прошедших в стране 4 октября, недействительными. Об этом сообщило местное издание Elgezit.kg со ссылкой на источники в Центризбиркоме.
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Также на повестке дня стоял вопрос о самороспуске комиссии, но окончательное решение принято еще не было. Как отметила одна из членов ЦИК Гульнара Джурабаева, этой избирательной кампанией они "дискредитировали себя, поэтому решение о досрочном сложении полномочий будет правильным".
- 5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
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