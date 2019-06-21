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21.06.2019, 23:59

Туск категорично высказался о пересмотре Brexit-соглашения

Туск категорично высказался о пересмотре Brexit-соглашения - Фото
Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

Президент Евросовета считает, что сейчас Британия теряет время и шестимесячную отсрочку

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Mirror.

"Мы ждем сотрудничества с следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать неупорядоченного Brexit и иметь как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты для переговоров по политической декларации о будущих отношениях, но соглашение о выходе не открыто для пересмотра", - заявил политик.

По словам Туска, Великобритания просто теряет время и шестимесячную отсрочку Brexit, которая заканчивается 31 октября.

"Боюсь, что Великобритания зря тратит время. Я недоволен этим, но я должен принять политическую реальность", - сказал Туск.

Лидирующий кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit.

19 июня лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно выхода Великобритании из Европейского Союза и организацию второго референдума - для любого варианта дальнейшего развития ситуации с Brexit.

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Теги: дональд туск, brexit
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