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10.05.2019, 06:47

Туск озвучил дату экстренного саммита Евросоюза

Туск озвучил дату экстренного саммита Евросоюза - Фото
Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

По словам главы Европейского совета, специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов ЕС

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28 мая 2019 года должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом заявил в Twitter президент Европейского совета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в Сибиу.

По словам Туска, специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

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"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - отметил президент Европейского совета.

С 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.

9 апреля 2019 года Туск предлагал лидерам Евросоюза рассмотреть вариант продления срока Brexit на год. В этот же день британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

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Теги: Донадьд Туск, ЕС, саммит
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