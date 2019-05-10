Туск озвучил дату экстренного саммита Евросоюза

Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

28 мая 2019 года должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом заявил в Twitter президент Европейского совета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в Сибиу.

По словам Туска, специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

Реклама

"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - отметил президент Европейского совета.

С 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.

9 апреля 2019 года Туск предлагал лидерам Евросоюза рассмотреть вариант продления срока Brexit на год. В этот же день британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.