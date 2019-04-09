Туск выступил со своим предложением по Brexit

Дональд Туск (фото - пресс-служба Евросовета)

Председатель Европейского совета Дональд Туск предлагает лидерам Евросоюза рассмотреть вариант продления срока Brexit на год. Соответствующее предложение содержится в письме-приглашении на внеочередной саммит ЕС 10 апреля, передает Радио Свобода.



В письме Туск отметил, что пока мало оснований считать, что процесс ратификации Лондоном соглашения о выходе Соединенного королевства из ЕС может завершиться до конца июня. Он считает, что очередной краткосрочный перенос даты Brexit, может привести к новым подобных встреч на высшем уровне и новым срокам.

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В то же время, как отметил Туск, перенос Brexit в год, позволит Великобритании выйти из ЕС, когда она будет готова, а также переосмыслить свою стратегию по этому вопросу. При этом Лондон будет принимать участие в принятии всех решений ЕС на правах полноправного члена.

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Завтра лидеры ЕС должны рассмотреть предложение премьер-министр Терезы ​​Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня.

Сегодня британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Это произошло после того, как парламент одобрил законопроект, требующий от премьера добиваться переноса даты Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Кабинет Мэй ведет переговоры с оппозиционными лейбористами о выработке компромиссного подхода к Brexit, однако они отложены до 11 апреля, то есть до завершения саммита ЕС.