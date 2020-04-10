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Тысячи американцев подают в суд на Китай из-за коронавируса: иск на $1,2 трлн

Тысячи американцев подают в суд на Китай из-за коронавируса: иск на $1,2 трлн - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
10.04.2020, 10:35

Более 5000 граждан США подали в суд на Китай из-за вспышки коронавируса

Более 5000 граждан США присоединились к коллективному иску, авторы которого требуют от правительства Китая компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом. Об этом сообщает Голос Америки.

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Истцы утверждают, что они "понесли огромные потери" из-за "халатности Китая, допустившего распространение вируса по всему миру". 

По подсчетам экспертов, потенциальный иск США к Китаю за ущерб от COVID-19 может составить около $1,2 трлн. Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.

В 1920 году суд впервые признал ответственность властей одного государства за ущерб, который был причинен другой стране. Металлургический завод в Канаде выделял токсичные пары и наносил ущерб природе в американском штате Вашингтон. Для разрешения спора создали трибунал, в результате чего Канада заплатила США компенсацию. Теперь юристы приводят параллели с ответственностью Китая за то, что они не смогли сдержать эпидемию внутри страны.

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Владислав Сердюк
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