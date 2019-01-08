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08.01.2019, 06:22

У Белого дома проблемы: не могут найти замену Мэттису

У Белого дома проблемы: не могут найти замену Мэттису - Фото
Джон Кайл (фото — Gage Skidmore / Flickr)

По состоянию на первую неделю 2019 года по меньшей мере двое отказались занять пост министра обороны США, пишет американское издание Politico

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Проработавший весь 2018 год сенатором штата Аризона от Республиканский партии Джон Кайл отказался от должности главы Пентагона. Это последний по счету кандидат, который не согласился работать в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра обороны взамен уволившегося Джеймса Мэттиса. Такой информацией располагает издание Politico.

Еще одним, кто не согласился на предложение, стал генерал армии США в отставке Джек Кин, который ныне является консультантом Трампа. Для него это второй отказ: Кин не хотел этой должности и во время формирования правительства в 2016 году.

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"Эти отказы особенно поразительны из-за того, что должность в Минобороны исторически является одной из наиболее престижных, влиятельных и желанных для ветеранов нацбезопасности", - пишет Politico.

Оба отказника, как и пресс-служба Белого дома, отказались от комментариев.

По данным источников издания в Вашингтоне, Трамп не ожидал, что столкнется с такими трудностями с нахождением замены Мэттису.

3 января 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса, который 31 декабря 2018 года подал в отставку после решения американского лидера о выводе войск из Сирии и сокращении военного контингента в Афганистане. Патрик Шэнахан, ранее занимавший пост его зама, стал и. о. министра обороны.

New York Times выяснила, что в Белом доме рассматривают кандидатуру Джима Уэбба, экс-сенатора-демократа и министра ВМФ эпохи Рональда Рейгана. Уэбб является откровенным противником войны в Ираке.

Читайте также: Мэттис обратился к американским военным с последним посланием

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Теги: пентагон, Джек Кин, кандидат, отказ, Джон Кайл
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