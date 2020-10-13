UA

У Лаврова написали в ЕС о "насильственной украинизации" в Украине. Жалобу проигнорировали

13.10.2020, 10:28
У Лаврова написали в ЕС о
Акция в защиту украинского языка возле Верховной Рады, 16 июля (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В России по-прежнему жалуются на "насильственную украинизацию"

Министерство иностранных дел РФ продолжает вести информационную войну против Украины: там раскритиковали комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович за то, что она якобы "замалчивает вопиющую ситуацию с ущемлением прав и интересов многочисленного русскоязычного населения" в стране. Об этом написала пресс-служба МИД РФ. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские дипломаты уверяют, что передали ей "свидетельства дискриминационного характера языковой политики Украины" и "насильственной украинизации всех сфер жизни общества", но ответа от Миятович так и не дождались.  

У главы МИД РФ Сергея Лаврова призвали ее "защитить русскоязычное население в Украине" и пожаловались на "попустительство" ЕС, которое в Украине власти "воспринимают как индульгенцию".

  • 24 апреля 2019 года был принят закон о государственном языке.
  • 21 января 2020-го опубликован опрос Деминициатив и центра Разумкова, по которому 69% украинцев считают, что русский язык может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.
  • По опубликованному 27 февраля опросу КМИС 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% – в областях, где это поддерживает большинство населения.
  • 20 мая президент Зеленский заявил, что "языковой вопрос" в Украине не стоит на повестке дня, а является искусственным.

Читайте также: Кулеба: Я бы не сказал, что восток Украины – русскоязычный, это смешанная среда 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
мид рф дуня миятович комиссар Совета Европы по правам человека русский язык в Украине

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

ИсторииСаня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина
 