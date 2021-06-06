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У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

06.06.2021, 19:40
У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь - Фото
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл, родила дочь – это второй ребенок в семье герцогов Сассекских. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя супругов.

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"С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в мире свою дочь Лилибет "Лили" Диану Маунтбеттен-Виндзор", – сказал он.

Как отмечается, девочка весом 3,49 кг родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра, в больнице Санта-Барбара Коттедж.

По информации представителя герцогов Сассекских, ребенок и мать здоровы и уже находятся дома.

"Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище – Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", – говорится в заявлении.

Лили – сестра двухлетнего Арчи Харрисона, сына Меган и Гарри.

Новорожденная – одиннадцатая правнучка королевы. Она восьмая в очереди на трон после своего деда Чарльза, дяди Уильяма, его троих детей (Джорджа, Шарлотты и Луи), своего отца Гарри и старшего брата Арчи.

Как отмечается, рождение Лили в Соединенных Штатах делает ее самой высокопоставленной особой королевских кровей в династии, которая родилась за границей.

Это также дает ее двойное гражданство США и Великобритании – то есть Лили потенциально может стать президентом США, при этом также находясь в очереди на британский трон.

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Наталия Медведева
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Великобритания принц гарри меган маркл
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