У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь
Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл, родила дочь – это второй ребенок в семье герцогов Сассекских. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя супругов.
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"С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют в мире свою дочь Лилибет "Лили" Диану Маунтбеттен-Виндзор", – сказал он.
Как отмечается, девочка весом 3,49 кг родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра, в больнице Санта-Барбара Коттедж.
По информации представителя герцогов Сассекских, ребенок и мать здоровы и уже находятся дома.
"Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище – Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", – говорится в заявлении.
Лили – сестра двухлетнего Арчи Харрисона, сына Меган и Гарри.
Новорожденная – одиннадцатая правнучка королевы. Она восьмая в очереди на трон после своего деда Чарльза, дяди Уильяма, его троих детей (Джорджа, Шарлотты и Луи), своего отца Гарри и старшего брата Арчи.
Как отмечается, рождение Лили в Соединенных Штатах делает ее самой высокопоставленной особой королевских кровей в династии, которая родилась за границей.
Это также дает ее двойное гражданство США и Великобритании – то есть Лили потенциально может стать президентом США, при этом также находясь в очереди на британский трон.
- 13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.
- 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.
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