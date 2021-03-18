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У резиденции вице-президента США по наводке разведки задержали мужчину: изъято оружие

18.03.2021, 06:37
У резиденции вице-президента США по наводке разведки задержали мужчину: изъято оружие - Фото
Камала Харрис (Фото: Etienne Laurent/EPA)

У официальной резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Военно-морской обсерватории Соединенных Штатов по наводке разведки задержали мужчину, из его машины изъяли оружие. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американскую полицию.

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Представитель полиции Вашингтона заявил, что 31-летнего Пола Мюррея из Сан-Антонио задержала Секретная служба США на основании разведданных из Техаса – в отношении него был выпущен региональный разведывательный бюллетень. Во время задержания в резиденции не было охраняемых персон, отметили в Секретной службе.

Затем мужчину передали полиции, которая его арестовала, пишет издание. Из автомобиля Мюррея были изъяты винтовка и боеприпасы.

По данным отчета полиции, с которым ознакомился CNN, среди изъятого оружия – полуавтоматическая винтовка AR-15, 113 патронов незарегистрированных боеприпасов и пять магазинов на 30 патронов.

Отмечается, что Мюррею предъявлены обвинения по нескольким пунктам: ношение опасного оружия, ношение винтовки или дробовика за пределами предприятия, хранение незарегистрированных боеприпасов и устройств подачи боеприпасов большой емкости.

Марк Сировой
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оружие задержание разведка резиденция камала харрис
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