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10.02.2019, 08:59

У РФ больше запрещенных ядерной сделкой ракет, чем считалось: СМИ

У РФ больше запрещенных ядерной сделкой ракет, чем считалось: СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Немецкие СМИ пишут, что в распоряжении Россия может иметь больше ракет 9М729

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В распоряжении России может быть не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8), запрещенных Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Газета пишет, что ракеты могут располагаться не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области РФ, а также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. О возможном размещении ракет в Шуе США впервые известили союзников по НАТО во второй половине 2018 года.

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Отмечается, что в каждом из батальонов есть четырех пусковые установки. Каждая из них способна разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, в том числе ядерные. 

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2 февраля США заявили, что выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Следом вышла из договора и РФ.

Еще в декабре 2018 года Вашингтон выдвинул Москве ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если РФ в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. Москва не смогла доказать Штатам, что не нарушает сделку.

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В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В РФ тогда заявили, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

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Теги: ДРСМД, Россия, ядерное оружие, ракета, крылатые ракеты
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