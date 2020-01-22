У США есть план по сдерживанию коронавируса из Китая - Трамп

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

У США есть план по сдерживанию коронавируса из Китая, который, по данным Нацкомиссии по здравоохранению КНР уже привел к девяти смертям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Sky News.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию нового коронавируса, который, по информации Нацкомиссии по здравоохранению Китая, унес жизни девяти человек", - сообщило издание в Twitter.

Ранее первый случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован в США, в штате Вашингтон.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) сообщил, что начал работу над созданием вакцины против нового вируса.