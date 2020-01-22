Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У США есть план по сдерживанию коронавируса из Китая - Трамп

У США есть план по сдерживанию коронавируса из Китая - Трамп - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
22.01.2020, 14:45

Ранее первый случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован в США, в штате Вашингтон

У США есть план по сдерживанию коронавируса из Китая, который, по данным Нацкомиссии по здравоохранению КНР уже привел к девяти смертям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Sky News.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию нового коронавируса, который, по информации Нацкомиссии по здравоохранению Китая, унес жизни девяти человек", - сообщило издание в Twitter.

Ранее первый случай заражения китайским коронавирусом был зафиксирован в США, в штате Вашингтон.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) сообщил, что начал работу над созданием вакцины против нового вируса.

  • Новый вирус, появился на рыбном рынке в китайском городе Ухане, однако уже распространился и за его пределы. 
  • Специалисты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число инфицированных уже превысило 1700 человек.
  • Вирус относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии.
  • 20 января Китай подтвердил, что новый вирус передается людьми – заболели врачи.
Напишите нам
Китай дональд трамп вирус давос коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 