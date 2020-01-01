У Трампа рассказали о предновогоднем звонке Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в преддверии нового года поговорили по телефону. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает Голос Америки.

Сообщается, что инициатором звонка был Путин. Он поблагодарил Трампа за предоставление информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Помимо того, стороны обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и американо-российские отношения. Также поднимался вопрос контроля над вооружениями.

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