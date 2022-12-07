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У ученых праздник: впервые нашли целый скелет плезиозавра – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 18:18
У ученых праздник: впервые нашли целый скелет плезиозавра – фото - Фото
Фото - Queensland Museum

Палеонтологи называют уникальной находку в австралийском штате Квинсленд, где удалось найти целостный скелет шестиметрового молодого плезиозавра, который жил примерно 100 млн лет назад. О находке сообщает CNN

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Останки молодого плезиозавра (эласмозавра) были найдены в августе палеонтологами-любителями на животноводческой ферме.

Старший куратор отдела палеонтологии Музея Квинсленда Эспен Кнутсен сравнил это открытие с Розеттским камнем, который помог ученым расшифровать древнеегипетские иероглифы.

Он отметил, что ранее ученым никогда удавалось найти вместе кости тела и головы плезиозавра. Трудность была в том, что у плезиозавров была очень длинная шея. Когда такой водоплавающий ящер умирал, его тело всплывало к поверхности, и его пожирали хищники, из-за чего голова обычно оказывалась далеко от прочих останков.

Фото – Queensland Museum

Кнутсен добавил, что найденный целый молодой экземпляр прольет свет на то, как форма тела плезиозавров менялась с возрастом.

Сергій Бережний
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палеонтология плезиозавр
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