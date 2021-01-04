У Зеленского видят, что заболеваемость COVID-19 снижается уже пятую неделю

За последние пять недель количество больных COVID-19 уменьшилось и возросло количество выздоровевших. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, количество госпитализированных сегодня - 22 802 лица, а почти месяц назад таких было в среднем 28 000 – 29 000 человек.

Несмотря на это, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников.

4 января в Украине выявили 4158 новых больных СOVID-19 – это на 400 человек меньше, чем за прошлые сутки. Однако тестов также было сделано меньше.

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Станислав Стороженко

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