У Зеленского видят, что заболеваемость COVID-19 снижается уже пятую неделю
04.01.2021, 15:58
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)
За последние пять недель количество больных COVID-19 уменьшилось и возросло количество выздоровевших. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, количество госпитализированных сегодня - 22 802 лица, а почти месяц назад таких было в среднем 28 000 – 29 000 человек.
Несмотря на это, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников.
- 16 декабря Степанов заявлял, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией "удалось полностью остановить". Позже он добавил, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.
- 4 января в Украине выявили 4158 новых больных СOVID-19 – это на 400 человек меньше, чем за прошлые сутки. Однако тестов также было сделано меньше.
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