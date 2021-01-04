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У Зеленского видят, что заболеваемость COVID-19 снижается уже пятую неделю

04.01.2021, 15:58
У Зеленского видят, что заболеваемость COVID-19 снижается уже пятую неделю - Фото
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

За последние пять недель количество больных COVID-19 уменьшилось и возросло количество выздоровевших. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, количество госпитализированных сегодня -  22 802 лица, а почти месяц назад таких было в среднем 28 000 – 29 000 человек.

Несмотря на это, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. 

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Станислав Стороженко
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