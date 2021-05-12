Убитый оккупантами в Крыму мужчина ранее выиграл дело против РФ в Евросуде

Уроженец Узбекистана Наби Рахимов, застреленный в Крыму российскими оккупантами во время обыска, несколько лет назад выиграл в Европейском суде по правам человека иск против России. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

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Рахимов обращался в ЕСПЧ в 2013 году, после того как в Москве его задержали для экстрадиции в Узбекистан и удерживали в СИЗО около двух с половиной месяцев. В результате экстрадиция не состоялась, задержанного отпустили.

Рахимов подал иск о нарушении статей о защите от жесткого обращения и праве на свободу.

В 2014 году ЕСПЧ присудил ему компенсацию в размере 17 000 евро.

11 мая в оккупированном Крыму, в симферопольском поселке Дубки силовики ФСБ РФ во время обыска убили уроженца Узбекистана Наби Рахимова.

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Наталия Медведева

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