Убийство топ-ядерщика. Иран заявил о задержании подозреваемых

Иран утверждает, что задержал подозреваемых в причастности к убийству главного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом на местном Al Alam TV заявил Хосейн Амирабдоллахян, старший помощник главы иранского парламента. Английский перевод опубликовал Bloomberg.

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Чиновник сказал, что аресты производили иранские спецслужбы, отмечают в издании. По его словам, было установлено ряд подозреваемых.

Имен или каких-либо деталей задержания Амирабдоллахян пока не раскрыл.

27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

Тегеран обвинил в убийстве главы Центра исследований и инноваций Минобороны Ирана Израиль, США, Саудовскую Аравию и запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Президент Ирана Хасан Рухани прямо обвинил в убийстве Израиль и заявил, что Иран "обязательно ответит на мученическую смерть ученого в нужное время".

За пару дней до этого Рухани призвал Байдена "исправить ошибки" и вернуть США к ядерной сделке.

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Марк Сировой

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