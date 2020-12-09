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Убийство топ-ядерщика. Иран заявил о задержании подозреваемых

09.12.2020, 07:49
Убийство топ-ядерщика. Иран заявил о задержании подозреваемых - Фото
Место убийства Мохсена Фахризаде (Фото: EPA-EFE/IRIB)

Иран утверждает, что задержал подозреваемых в причастности к убийству главного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом на местном Al Alam TV заявил Хосейн Амирабдоллахян, старший помощник главы иранского парламента. Английский перевод опубликовал Bloomberg.

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Чиновник сказал, что аресты производили иранские спецслужбы, отмечают в издании. По его словам, было установлено ряд подозреваемых.

Имен или каких-либо деталей задержания Амирабдоллахян пока не раскрыл.

  • 27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".
  • Тегеран обвинил в убийстве главы Центра исследований и инноваций Минобороны Ирана Израиль, США, Саудовскую Аравию и запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа". Президент Ирана Хасан Рухани прямо обвинил в убийстве Израиль и заявил, что Иран "обязательно ответит на мученическую смерть ученого в нужное время".

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Марк Сировой
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