Топ-ядерщика Ирана убили "с помощью электроники, управляемой через спутник" – КСИР
Глава иранской программы по созданию ядерной бомбы Мохсен Фахризаде был убит "с использованием передового электронного оборудования, которым управляли со спутника". Об этом вчера, 6 декабря, сообщил канал Al-Alam со ссылкой на заявление представителя Корпуса стражей исламской революции Рамазана Шарифа.
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Эти данные подтвердил и секретарь высшего совета нацбезопасности страны Али Шамхани: "Операция была очень сложной, а убийство совершили с применением электронного оборудования". В ликвидации якобы задействовали систему распознавания лиц и выпустили всего 13 пуль.
По их словам, на пустынном участке автодороги, где это случилось, "не было ни одного человека".
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Ранее госСМИ Ирана сообщили, что "управляемый со спутника" пулемет был установлен на пикапе Nissan и расстрелял кортеж Фахризаде с супругой и его 11 телохранителями с расстояния около 150 м. Чиновник получил тяжелые ранения позвоночника и позднее умер в больнице. Его жена, сидевшая рядом, не пострадала. После операции пикап взорвался.
Чиновники Ирана посетовали, что "сионисты убили 2700 значимых граждан в регионе за последние 70 лет".
- 27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".
- Тегеран обвинил в убийстве главы Центра исследований и инноваций Минобороны Ирана Израиль, США, Саудовскую Аравию и запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа".
- Президент Ирана Хасан Рухани прямо обвинил в убийстве Израиль и заявил, что Иран "обязательно ответит на мученическую смерть ученого в нужное время".
- За пару дней до этого Рухани призвал Байдена "исправить ошибки" и вернуть США к ядерной сделке.
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