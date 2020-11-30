Иранского ученого-ядерщика убили из пулемета с дистанционным управлением – СМИ

Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый 27 ноября недалеко от Тегерана, был застрелен из пулемета с дистанционным управлением, который стрелял из другого автомобиля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Fars.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

От иранских СМИ поступали противоречивые сведения о том, как именно был атакован ученый.

В репортаже Fars говорится, что Фахризаде ехал со своей женой в пуленепробиваемой машине, их сопровождали три автомобиля сотрудников службы безопасности. Когда Фахризаде услышал звук, похожий на попавшие в машину пули, он якобы вышел из автомобиля, чтобы выяснить, что произошло.

Когда ученый вышел, пулемет с дистанционным управлением открыл огонь из автомобиля Nissan, припаркованного примерно в 150 метрах от машины Фахризаде, сообщает агентство.

По данным Fars, Фахризаде был ранен как минимум трижды. Его телохранитель также был убит. Иранское агентство сообщило, что после обстрела Nissan взорвался. По его информации, атака продолжалась три минуты.

В CNN заявили, что не могут независимо подтвердить версию событий Fars.

ISNA сообщило, что машина Фахризаде была обстреляна, после чего последовал взрыв и снова стрельба.

По сообщению государственного телеканала Islamic Republic of Iran Broadcasting, сначала произошел взрыв, а затем последовала стрельба со стороны нападавших.

27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве Израиль и заявил, что Иран обязательно "ответит на мученическую смерть ученого в нужное время".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.