Убийство в Берлине. Посла РФ вызвали в МИД ФРГ, двух дипломатов вышлют из страны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала убийство ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили в берлинском парке "серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета". В МИД ФРГ вызвали российского посла, двух дипломатов РФ объявили персонами нон грата, сообщает Die Welt.

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Бербок сообщила, что звонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Она заявила, что Германия хочет "открытых и честных" отношений с РФ, но "совершенно очевидно, что такие действия, как убийство в парке, сильно влияют на это".

Сегодня связанный с ФСБ РФ россиянин Вадим Соколов (Красиков) получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили.

С точки зрения Федеральной прокуратуры, россиянин действовал от имени государственных органов России. Сообщается, что для совершения преступления Соколов прибыл в Берлин по поддельным документам за день до нападения.

После вынесения приговора посол РФ в Германии сделал заявление, в котором назвал решение суда предвзятым и политически мотивированным. По его словам, этот приговор "серьезно обострил и без того сложные германо-российские отношения", сообщает Deutschlandfunk.

В марте 2021-го украинские правоохранители проводили обыск в доме тещи Красикова в Харькове. Там нашли фото, благодаря которым стало известно, что обвиняемый попал в Германию под другим именем.

В июле 2021-го лидер Bellingcat Христо Грозев сообщал, что Украина нашла неожиданного свидетеля по делу об убийстве Хангошвили.

В августе 2021-го расследователи Bellingcat нашли новые доказательства причастности ФСБ к убийству в Берлине.

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Вадим Ребрина

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