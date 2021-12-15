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Убийство в Берлине. Посла РФ вызвали в МИД ФРГ, двух дипломатов вышлют из страны

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 18:14
Убийство в Берлине. Посла РФ вызвали в МИД ФРГ, двух дипломатов вышлют из страны - Фото
Анналена Бербок (фото - EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала убийство ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили в берлинском парке "серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета". В МИД ФРГ вызвали российского посла, двух дипломатов РФ объявили персонами нон грата, сообщает Die Welt.

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Бербок сообщила, что звонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Она заявила, что Германия хочет "открытых и честных" отношений с РФ, но "совершенно очевидно, что такие действия, как убийство в парке, сильно влияют на это".

Сегодня связанный с ФСБ РФ россиянин Вадим Соколов (Красиков) получил пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили.

С точки зрения Федеральной прокуратуры, россиянин действовал от имени государственных органов России. Сообщается, что для совершения преступления Соколов прибыл в Берлин по поддельным документам за день до нападения.

После вынесения приговора посол РФ в Германии сделал заявление, в котором назвал решение суда предвзятым и политически мотивированным. По его словам, этот приговор "серьезно обострил и без того сложные германо-российские отношения", сообщает Deutschlandfunk.

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Вадим Ребрина
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Сергей Лавров Анналена Бербок Зелимхан Хангошвили Вадим Соколов
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