Ученые хотят вывести бактерии для поиска минных полей

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Американское агентство оборонных исследований DARPA заказало у биологов создание генетически модифицированных бактерий, которые могут служить сенсорами взрывчатых веществ. Об этом сообщает Naked Science.

Проект реализуется при участии ученых из Вустерского политехнического института. Исследователи хотят вывести два новых штамма бактерий: один из них будет искать взрывчатые вещества, а второй создавать сигнал для детектирования.

"Уже известно, что некоторые бактерии можно запрограммировать так, чтобы они стали отличными детекторами взрывчатки, но добиться этого эффекта под землей намного сложнее", - говорит руководитель программы Элисон Таггарт.

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