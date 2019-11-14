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Ученые хотят вывести бактерии для поиска минных полей

Ученые хотят вывести бактерии для поиска минных полей - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ОП
14.11.2019, 15:45

Такие генетически модифицированные бактерии смогут находить взрывчатые вещества и сообщать об этом, например, флуоресценцией

Американское агентство оборонных исследований DARPA заказало у биологов создание генетически модифицированных бактерий, которые могут служить сенсорами взрывчатых веществ. Об этом сообщает Naked Science

Проект реализуется при участии ученых из Вустерского политехнического института. Исследователи хотят вывести два новых штамма бактерий: один из них будет искать взрывчатые вещества, а второй создавать сигнал для детектирования. 

"Уже известно, что некоторые бактерии можно запрограммировать так, чтобы они стали отличными детекторами взрывчатки, но добиться этого эффекта под землей намного сложнее", - говорит руководитель программы Элисон Таггарт. 

  • Ранее сообщалось, что ученые предположили, как можно наделить роботов эмоциями.

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наука ученые бактерии разминирование
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