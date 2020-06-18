Ученые наблюдают "новорожденную" экстремальную звезду-магнетар

Магнитное поле магнетара в представлении художника (иллюстрация — ESA)

Европейские и американские астрономы обнаружили самый молодой из известных науке магнетаров – почти что "новорожденную" нейтронную звезду Swift J1818.0-1607. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Объект расположен в созвездии Стрельца и относительно близко к Земле - "всего" в 16 000 световых годах. То есть, мы видим свет, излученный этой звездой около 16 000 лет назад, когда ей было около 240 лет. Если возраст подтвердится, это будет означать, что свет от взрыва сверхновой, который сформировал магнетар, достиг бы Земли примерно в то время, когда Джордж Вашингтон основал США.

Обсерватория Свифта обнаружила объект еще 12 марта, когда от него дошел всплеск рентгеновских лучей. Последующие исследования при помощи обсерватории XMM-Newton Европейского космоагентства и телескопа NASA NuSTAR позволили более подробно изучить диковинную звезду.

СПРАВКА. Магнетар - нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем (до 1011 тесла), более сильное в известной нам Вселенной не обнаружено. Подтверждение их существования получено чуть более 20 лет назад. По астрономическим меркам, это звезды-"однодневки": время их жизни – около 1 млн лет. Диаметр – 20—30 км, но . Магнетар - нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем (до 1011 тесла), более сильное в известной нам Вселенной не обнаружено. Подтверждение их существования получено чуть более 20 лет назад. По астрономическим меркам, это звезды-"однодневки": время их жизни – около 1 млн лет. Диаметр – 20—30 км, но масса превышает солнечную . Известен всего 31 магнетар. Этот тип объектов очень слабо изучен.

В Swift J1818.0-1607 две солнечные массы упакованы в объем, который более чем в триллион раз меньше объема Солнца. Более того, ее магнитное поле в 1000 раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды, и примерно в 100 млн раз сильнее, чем самые мощные магниты, созданные человеком. Подтверждено, что эта звезда - один из пяти известных магнетаров, которые также являются радиопульсарами.

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Нейтронная звезда - это исключительно плотный объект звездного материала, оставшийся после того, как массивная звезда взорвется сверхновой. Чайная ложка материала нейтронной звезды весла бы на Земле около 4 млрд тонн.

Два года назад физики выяснили, что давление внутри протона составляет 10 дециллионов (10 35 ) паскалей: это в 10 30 раз больше атмосферного давления и в 10 раз плотнее сердцевины нейтронной звезды.

) паскалей: это в 10 раз больше атмосферного давления и в 10 раз плотнее сердцевины нейтронной звезды. Примерно в 4400 световых годах от Земли находится чрезвычайно быстро вращающаяся нейтронная звезда , которая поставила в тупик ученых: ранее от нее не фиксировали гамма-излучения, а теперь оно появилось.

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