Ученые наблюдают "новорожденную" экстремальную звезду-магнетар

Европейские и американские астрономы обнаружили самый молодой из известных науке магнетаров – почти что "новорожденную" нейтронную звезду Swift J1818.0-1607. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.
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Объект расположен в созвездии Стрельца и относительно близко к Земле - "всего" в 16 000 световых годах. То есть, мы видим свет, излученный этой звездой около 16 000 лет назад, когда ей было около 240 лет. Если возраст подтвердится, это будет означать, что свет от взрыва сверхновой, который сформировал магнетар, достиг бы Земли примерно в то время, когда Джордж Вашингтон основал США.
Обсерватория Свифта обнаружила объект еще 12 марта, когда от него дошел всплеск рентгеновских лучей. Последующие исследования при помощи обсерватории XMM-Newton Европейского космоагентства и телескопа NASA NuSTAR позволили более подробно изучить диковинную звезду.
В Swift J1818.0-1607 две солнечные массы упакованы в объем, который более чем в триллион раз меньше объема Солнца. Более того, ее магнитное поле в 1000 раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды, и примерно в 100 млн раз сильнее, чем самые мощные магниты, созданные человеком. Подтверждено, что эта звезда - один из пяти известных магнетаров, которые также являются радиопульсарами.
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Нейтронная звезда - это исключительно плотный объект звездного материала, оставшийся после того, как массивная звезда взорвется сверхновой. Чайная ложка материала нейтронной звезды весла бы на Земле около 4 млрд тонн.
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