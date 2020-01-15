Ученые объяснили, почему деревья могут жить больше 1000 лет

800-летнее дерево гинкго (фото - ЕРА)

Некоторые деревья могут жить более 1000 лет благодаря вырабатываемому химическому соединению, которое защищает их от негативных внешних факторов. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Северного Техаса и Пекинского лесного университета, передает CNN.

Исследователи изучали феномен деревьев гинкго. Они установили, что старение деревьев во многом зависит от внешнего воздействия. Однако, по их словам, гинкго не проявляют признаков старения и не перестают расти даже в возрасте 500-600 лет. Ученые объяснили это особым защитным соединением, которое способны выделять эти деревья. Оно защищает их от внешних факторов, таких как засуха или болезни.

Ученые отмечают, что если бы не другие факторы (например, вырубка или ураганы) гинкго могли бы быть практически бессмертными.

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