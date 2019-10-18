Синие светодиоды могут ускорить старение мозга - исследование

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что синие светодиоды, часто используемые в лампах, телевизорах и дисплеях, могут ускорить старение мозга. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature.

Исследователи проводили эксперименты над двумя группами дрозофил: одну из них ежедневно подвергали 12-часовому воздействию синих светодиодов.

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У контрольный группы, которая находилась в темноте или получала отфильтрованный синий свет, ухудшения не наблюдались. У экспериментальной группы снизилась продолжительность жизни, а также отмечались снижение двигательных способностей.

Гистологические исследования показали, что у насекомых развились повреждения клеток сетчатки и мозга, которые, по словам ученых, напоминают процессы старения организма. Негативное влияние было оказано также и на группу, которая не имела глаз.

Влияние светодиодов на зрение и здоровье остается спорным, отмечают ученые.

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