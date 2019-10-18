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Синие светодиоды могут ускорить старение мозга - исследование

Синие светодиоды могут ускорить старение мозга - исследование - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
18.10.2019, 14:30

Исследование проводилось на дрозофилах, у которых наблюдались повреждения нейронов из-за яркого синего излучения

Американские ученые провели исследование и выяснили, что синие светодиоды, часто используемые в лампах, телевизорах и дисплеях, могут ускорить старение мозга. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature.

Исследователи проводили эксперименты над двумя группами дрозофил: одну из них ежедневно подвергали 12-часовому воздействию синих светодиодов.  

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У контрольный группы, которая находилась в темноте или получала отфильтрованный синий свет, ухудшения не наблюдались. У экспериментальной группы снизилась продолжительность жизни, а также отмечались снижение двигательных способностей. 

Гистологические исследования показали, что у насекомых развились повреждения клеток сетчатки и мозга, которые, по словам ученых, напоминают процессы старения организма. Негативное влияние было оказано также и на группу, которая не имела глаз. 

Влияние светодиодов на зрение и здоровье остается спорным, отмечают ученые. 

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наука мозг здоровье Синие светодиоды
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