Ученые открыли новую планету. Она вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды

Астрономы обнаружили признаки существования планеты – она вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.

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"Наше открытие говорит о том, что ближайшая звездная соседка Солнца, похоже, окружена целым роем новых миров, близость которых к Земле делает их прекрасной мишенью для дальнейших исследований", – говорит автор исследования Жоао Фариа.

Новую планету назвали Проксима d. Вокруг Проксимы Центавра она вращается на расстоянии около четырех миллионов километров, оборот длится всего пять дней.

Орбита Проксимы расположена в такой области, где на поверхности планет может существовать вода в жидком состоянии.

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Яна Катасонова

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