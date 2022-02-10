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Ученые открыли новую планету. Она вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 18:18
Ученые открыли новую планету. Она вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды - Фото
Иллюстративное фото: Jack MaddenCornell University

Астрономы обнаружили признаки существования планеты – она вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.

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"Наше открытие говорит о том, что ближайшая звездная соседка Солнца, похоже, окружена целым роем новых миров, близость которых к Земле делает их прекрасной мишенью для дальнейших исследований", – говорит автор исследования Жоао Фариа.

Новую планету назвали Проксима d. Вокруг Проксимы Центавра она вращается на расстоянии около четырех миллионов километров, оборот длится всего пять дней.

Орбита Проксимы расположена в такой области, где на поверхности планет может существовать вода в жидком состоянии.

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Яна Катасонова
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открытие планета Проксима Центавра Проксима d
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