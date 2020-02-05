Ученые раскрыли рецепт идеальных мыльных пузырей

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Американские ученые провели исследование и обнаружили рецепт устойчивых мыльных пузырей. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Физики проводили лабораторные эксперименты, изготавливая различные смеси из воды, жидких детергентов и полимеров для стабилизации пузырей. Затем ученые следили за толщиной и стабильностью стенок пузыря, определяя наиболее эффективную смесь. Ключевую роль в придании устойчивости пузырю играли молекулы полимера, которые перепутывались друг с другом.

Ученые пришли к выводу, что для получения устойчивых мыльных пузырей следует добавлять на литр воды 50 миллилитров детергента, два-три грамма порошка гуаровой камеди, 50 миллилитров спиртовой смеси для дезинфекции и три грамма разрыхлителя. Полученной жидкости необходимо время, чтобы отстояться.

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