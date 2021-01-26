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Ученые считают, что фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии

26.01.2021, 15:57
Ученые считают, что фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейшие фармацевтические компании мира до сих пор плохо подготовлены к следующей вероятной пандемии, даже несмотря на усиленную реакцию на вспышку COVID-19. Об этом свидетельствует отчет организации Access to Medicine Foundation

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Следующая пандемия может быть вызвана "лекарственно-устойчивой инфекцией", говорит исполнительный директор фонда Джаясри К. Айер. По ее мнению, фармотрасль должна бороться с устойчивостью вирусов к противомикробным препаратам.

СПРАВКА. Фонд "Доступ к медицине" финансируется правительствами Великобритании и Нидерландов, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome Trust и AXA.

"Что касается устойчивости к противомикробным препаратам, у нас есть антибиотики, которые все еще работают, но остается мало времени для разработки их заменителей", – сказала Айер, передает The Guardian

Туберкулез, который, как предполагалось ранее можно искоренить, становится широко распространенным в некоторых сообществах из-за своих новых штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, говорит она.

Айер считает, что фармацевтическая промышленность должна серьезно взяться за разработку заменителей антибиотиков.

Антибиотикорезистентность — феномен устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности культуры микроорганизмов к действию антибактериального вещества.

Помимо этого, отмечается, что десять самых инфекционных заболеваний в мире, выявленных Всемирной организацией здравоохранения, до сих пор не лечатся фармацевтическими компаниями. Среди них – вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли, вирус чикунгунья, MERS-CoV и SARS-CoV.

Читайте также: Люди не вернутся к привычной жизни, пока COVID-19 не уничтожат на всей планете – Билл Гейтс

Станислав Стороженко
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