Ученые считают, что фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии
Крупнейшие фармацевтические компании мира до сих пор плохо подготовлены к следующей вероятной пандемии, даже несмотря на усиленную реакцию на вспышку COVID-19. Об этом свидетельствует отчет организации Access to Medicine Foundation.
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Следующая пандемия может быть вызвана "лекарственно-устойчивой инфекцией", говорит исполнительный директор фонда Джаясри К. Айер. По ее мнению, фармотрасль должна бороться с устойчивостью вирусов к противомикробным препаратам.
"Что касается устойчивости к противомикробным препаратам, у нас есть антибиотики, которые все еще работают, но остается мало времени для разработки их заменителей", – сказала Айер, передает The Guardian.
Туберкулез, который, как предполагалось ранее можно искоренить, становится широко распространенным в некоторых сообществах из-за своих новых штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, говорит она.
Айер считает, что фармацевтическая промышленность должна серьезно взяться за разработку заменителей антибиотиков.
Помимо этого, отмечается, что десять самых инфекционных заболеваний в мире, выявленных Всемирной организацией здравоохранения, до сих пор не лечатся фармацевтическими компаниями. Среди них – вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли, вирус чикунгунья, MERS-CoV и SARS-CoV.
- В сентябре 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир должен быть лучше подготовлен к следующей пандемии, и призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение.
- По словам директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, сейчас пандемия коронавируса находится на середине пути.
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