Ученые считают, что фармацевтические гиганты не готовы к следующей пандемии

Крупнейшие фармацевтические компании мира до сих пор плохо подготовлены к следующей вероятной пандемии, даже несмотря на усиленную реакцию на вспышку COVID-19. Об этом свидетельствует отчет организации Access to Medicine Foundation.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Следующая пандемия может быть вызвана "лекарственно-устойчивой инфекцией", говорит исполнительный директор фонда Джаясри К. Айер. По ее мнению, фармотрасль должна бороться с устойчивостью вирусов к противомикробным препаратам.

СПРАВКА. Фонд "Доступ к медицине" финансируется правительствами Великобритании и Нидерландов, Фондом . Фонд "Доступ к медицине" финансируется правительствами Великобритании и Нидерландов, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome Trust и AXA.

"Что касается устойчивости к противомикробным препаратам, у нас есть антибиотики, которые все еще работают, но остается мало времени для разработки их заменителей", – сказала Айер, передает The Guardian.

Туберкулез, который, как предполагалось ранее можно искоренить, становится широко распространенным в некоторых сообществах из-за своих новых штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, говорит она.

Айер считает, что фармацевтическая промышленность должна серьезно взяться за разработку заменителей антибиотиков.

Антибиотикорезистентность — феномен устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, снижение чувствительности культуры микроорганизмов к действию антибактериального вещества.

Помимо этого, отмечается, что десять самых инфекционных заболеваний в мире, выявленных Всемирной организацией здравоохранения, до сих пор не лечатся фармацевтическими компаниями. Среди них – вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли, вирус чикунгунья, MERS-CoV и SARS-CoV.

В сентябре 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир должен быть лучше подготовлен к следующей пандемии, и призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение.

По словам директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, сейчас пандемия коронавируса находится на середине пути.

Читайте также: Люди не вернутся к привычной жизни, пока COVID-19 не уничтожат на всей планете – Билл Гейтс

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.