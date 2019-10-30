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Ученые узнали, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки

Ученые узнали, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки - Фото
Фото: inrap.fr
30.10.2019, 09:06

Мумию исследовали при помощи 3D-технологии

Ученые из Франции изучили мумию древнеегипетской кошки возрастом 2500 лет, которая хранилась в Музее изящных искусств Ренна, и обнаружили внутри останки нескольких кошек. Об этом сообщает Inrap

Исследование было проведено без вскрытия или удаления повязок. 

Специалисты создали трехмерную модель мумии. Затем ее обработали при помощи технологии дополненной реальности, распечатали на 3D-принтере, выделив некоторые части мумии.

Ученые узнали, что внутри модели они не обнаружили черепа, позвонков и ребер одной кошки. Мумия содержала пять задних лап и три хвоста.

Теперь 3D-модель мумии представлена в Музее изящных искусств, его посетители могут сами глянуть на содержимое артефакта.

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наука ученые археология мумия кошки
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