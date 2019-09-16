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Ученые выяснили преимущества монахинь-полиглотов

Ученые выяснили преимущества монахинь-полиглотов - Фото
Иллюстративное фото: EPA
16.09.2019, 21:46

Знание языков значительно влияет на риск развития деменции в пожилом возрасте

Ученые из Университета Ватерлоо провели исследование среди 325 католических монахинь и выяснили, что знание четырех и более языков существенно снижает риск развития деменции в пожилом возрасте. Об этом сообщает Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании участвовали монахини конгрегации Сестер Святой Девы Марии из Намюра. Данные для анализа были получены из крупного международного исследования монахинь этой организации известного как The Nun Study.

Выяснилось, что возрастная деменция развивалась у 6% сестер, которые знали четыре и более языка, а у монахинь, владеющих не более чем тремя языками, этот показатель достигал 31%.

Ученые также проанализировали письменные работы 106 монахинь и сравнили их с более обширными данными. Удалось обнаружить, что чем выше в тексте плотность мыслей, тем меньше вероятность развития деменции у автора. Исследователи считают, что этот фактор может оказывать большее влияние на сознание монахинь, чем многоязычность

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деменция здоровье монахиня полиглот
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