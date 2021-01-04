Угроза конфликта с Ираном. Авианосец США останется на Ближнем востоке
04.01.2021, 11:06
Авианосец Нимиц (Фото – Ym Yik, EPA)
Авианосец США "Нимиц" останется на Ближнем востоке из-за предполагаемых угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает CNN.
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И.о. министра обороны США Кристофер Миллер отменил решение о перебазировании "Нимица". Авианосец останется на Ближнем востоке: "Никто не должен сомневаться в решимости США", – заявил Миллер.
На прошлой неделе Миллер отказался от продления пребывания "Нимица" в Персидском заливе, что стало неожиданным решением на фоне напряженности между США и Ираном в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
- 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
- 1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.
- 2 января стало известно о растущей военной активности США и Ирана в Персидском заливе.
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