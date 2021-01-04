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Угроза конфликта с Ираном. Авианосец США останется на Ближнем востоке

04.01.2021, 11:06
Угроза конфликта с Ираном. Авианосец США останется на Ближнем востоке - Фото
Авианосец Нимиц (Фото – Ym Yik, EPA)

Авианосец США "Нимиц" останется на Ближнем востоке из-за предполагаемых угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает CNN.

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И.о. министра обороны США Кристофер Миллер отменил решение о перебазировании "Нимица". Авианосец останется на Ближнем востоке: "Никто не должен сомневаться в решимости США", – заявил Миллер.

На прошлой неделе Миллер отказался от продления пребывания "Нимица" в Персидском заливе, что стало неожиданным решением на фоне напряженности между США и Ираном в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Денис Юдин
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США Иран авианосец персидский залив Нимиц

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