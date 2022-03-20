Уже шесть стран ЕС начали расследовать военные преступления России – Венедиктова
20.03.2022, 21:34
Ирина Венедиктова (Скриншот: видео Офиса генпрокурора)
Шесть европейских стран начали расследование российских военных преступлений. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, соответствующие уголовные дела открыли Словакия, Литва, Эстония, Польша, Швеция, Германия. Украина сотрудничает с ними в обмене информацией и доказательствами, добавила она.
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В начале марта о планах Европейского Союза расследовать преступления России в Украине сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.
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