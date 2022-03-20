Уже шесть стран ЕС начали расследовать военные преступления России – Венедиктова

Шесть европейских стран начали расследование российских военных преступлений. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, соответствующие уголовные дела открыли Словакия, Литва, Эстония, Польша, Швеция, Германия. Украина сотрудничает с ними в обмене информацией и доказательствами, добавила она.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале марта о планах Европейского Союза расследовать преступления России в Украине сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.