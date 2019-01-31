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31.01.2019, 16:38

Украина объяснила свою позицию по Brexit

Украина объяснила свою позицию по Brexit - Фото
Николай Точицкий (скрин из видео)

Британия по-прежнему будет важным партнером Украины, а соглашение об ассоциации с ЕС останется в силе

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Украина ожидает, что ЕС и Британия "найдут оптимальное решение" и придут к компромиссу по вопросу Brexit. Об этом пишет DW со ссылкой на представителя Украины в ЕС Николая Точицкого.

В то же время, по словам Точицкого, Великобритания останется для Украины важным партнером, а соглашение об ассоциации с ЕС в любом случае будет оставаться в силе.

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"Также Украина готова к дальнейшему комплексному развитию отношений", - добавил чиновник.

21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Голосование в палате общин по нему состоится 29 января. 

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202.

До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.  

На фоне возможного выхода Британии из ЕС Северная Ирландия стянула к своей границе правоохранителей. 

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Теги: brexit, николай точицкий
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